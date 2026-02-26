Euro-derby da brivido al Parco dei Principi | il PSG stacca il pass onore al Monaco

I parigini tremano ma passano il turno: decisiva l'espulsione di Coulibaly e la rimonta firmata dai senatori. Il Paris Saint-Germain accede agli ottavi di finale di Champions League, ma lo fa attraversando una tempesta di emozioni che ha tenuto il Parco dei Principi con il fiato sospeso fino al triplice fischio. Il pareggio finale per 2-2 contro un indomito Monaco permette alla compagine di Luis Enrique di capitalizzare il prezioso 3-2 maturato all’andata, chiudendo il discorso qualificazione con un punteggio complessivo di 5-4. È stata una notte di sofferenza, segnata dal ritorno prepotente dei monegaschi e risolta solo grazie agli episodi chiave della ripresa, tra cui l’espulsione di Coulibaly e il guizzo del talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

