Moviola Psg Liverpool | il dubbio del rigore assegnato e poi revocato! Gli episodi della sfida arbitrata da Sanchez cos’è successo al Parco dei Principi

Durante la partita tra Psg e Liverpool, valida per i quarti di finale di Champions League, sono stati molti i momenti sotto scrutinio legati alle decisioni arbitrali. In particolare, si è discusso di un calcio di rigore assegnato e successivamente revocato, con l’arbitro Sanchez coinvolto nelle decisioni. La sfida si è giocata al Parco dei Principi, e il risultato ha portato il Psg a un passo importante verso le semifinali.

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