Prove generali in caso di sisma Studenti e volontari in azione

A Massa Marittima si sono svolte prove di emergenza in occasione di un sisma simulato, coinvolgendo oltre cento persone tra studenti e volontari. Quaranta mezzi di soccorso sono stati impegnati, arrivando anche dall’Isola del Giglio. È stato allestito un grande tendone che fungeva da postazione di primo soccorso, creando un’area di coordinamento per le operazioni di emergenza.

MASSA MARITTIMA Più di cento persone impegnate, una quarantina di mezzi di soccorso arrivati da tutta la provincia, perfino dall’ Isola del Giglio, un grande tendone che funzionava da postazione di primo soccorso. Poi il lancinante sibilo delle sirene delle ambulanze che avvolgeva l’area destinata alla scenografica animazione, per fortuna solo un’esercitazione. Il tutto ha dato vita, ieri mattina, nell’area dei plessi scolastici, fra le Superiori e le Medie Inferiori, a una simulazione di soccorso agli studenti e agli insegnanti nel caso, malaugurato, che una scossa di terremoto colpisca Massa Marittima. Ripetiamo tutto una finziona ma importante per testare il piano di intervento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prove generali in caso di sisma. Studenti e volontari in azione Notizie correlate San Marcello: 80 volontari salvano l’arte dal sismaNel cuore della provincia di Pistoia, a San Marcello Piteglio, si è svolta una simulazione sismica dedicata alla protezione del patrimonio artistico. Leggi anche: DE MARTINO, MORANDI E JOVANOTTI: AFFARI TUOI O PROVE GENERALI DI SANREMO 2027? Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Salernitana - Picerno 2-1, Cosmi esulta: Abbiamo fatto le prove generali dei playoff; Biella, prove generali di mercato: il centro invaso dalle bancarelle europee; Lazio-Inter il 13 maggio all'Olimpico. Prove generali pochi giorni prima; A Monesi le prove generali per riaprire la seggiovia. K · | Prove generali delle Frecce Tricolori per la Formula E! | Fungo Rooftop - facebook.com facebook #LazioInter il 13 maggio all'Olimpico. Prove generali pochi giorni prima x.com