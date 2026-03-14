San Marcello | 80 volontari salvano l’arte dal sisma

A San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, ottanta volontari hanno partecipato a una simulazione sismica per testare le procedure di protezione del patrimonio artistico locale. L’evento ha coinvolto diverse persone che si sono impegnate in attività pratiche per prevenire danni alle opere d’arte durante un terremoto. La simulazione ha visto l’intervento coordinato di volontari e tecnici sul territorio.

Nel cuore della provincia di Pistoia, a San Marcello Piteglio, si è svolta una simulazione sismica dedicata alla protezione del patrimonio artistico. L’esercitazione, tenutasi a Campo Tizzoro, ha coinvolto ottanta partecipanti tra volontari e rappresentanti istituzionali per testare le procedure di salvaguardia dei beni culturali in caso di calamità. Questa iniziativa segna l’avvio operativo di un modulo specialistico all’interno della colonna mobile regionale, creando un ponte unico tra gestione dell’emergenza e tutela delle opere d’arte. Il territorio scelto non è casuale: si tratta di una zona densa di edifici storici che custodiscono al loro interno preziosi manufatti artistici, rendendo la prevenzione sismica per i beni mobili una priorità assoluta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Marcello: 80 volontari salvano l’arte dal sisma Articoli correlati Milioni, arte e percorsi: alla Bit i progetti per far rinascere i borghi delle Marche piegati dal sismaANCONA A 10 anni dal terremoto del 2016, lo stand regionale alla Bit di Milano è diventato la vetrina internazionale dove raccontare, con i suoi... Salerno, volontari salvano una gattina intrappolata in un’auto: cittadina l’adottaL’impegno e il lavoro di Cat’s Land Odv, Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV e le Guardie Ecozoofile di Anpana Salerno ha consentito oggi di...