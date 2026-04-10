Una puntata speciale di un popolare game show di Rai1, condotta da un noto presentatore, ha visto la partecipazione di due ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. La trasmissione, che normalmente coinvolge concorrenti in giochi di fortuna e abilità, si è trasformata in un'occasione per discutere di possibili anticipazioni e scenari futuri legati al Festival di Sanremo. La presenza degli ospiti ha attirato l'attenzione di alcuni spettatori e media, alimentando speculazioni sul collegamento tra l’evento televisivo e la manifestazione musicale.

Affari Tuoi ma per qualcuno sono prove generali per Sanremo 2027. Parliamo della puntata speciale del game show di Rai1 condotto da De Martino con due ospiti speciali. Sono Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi i due concorrenti d’eccezione della puntata speciale di “Affari Tuoi”, condotta da Stefano De Martino, in onda stasera alle 20.35 su Rai1. I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, il cui premio finale sarà devoluto in beneficenza. Ad affiancarli, ci saranno familiari, amici e colleghi – tra loro, le figlie dei due cantanti, Marianna Morandi e Teresa Cherubini, Saturnino Celani, bassista di Jovanotti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DE MARTINO, MORANDI E JOVANOTTI: AFFARI TUOI O PROVE GENERALI DI SANREMO 2027?

Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi: De Martino li testa per Sanremo?Gianni Morandi e Jovanotti saranno ospiti della puntata di Affari Tuoiche andrà in onda, sempre in access.

Jovanotti e Morandi con le figlie ad ‘Affari Tuoi’ da De Martino. Ma Sanremo non c’entra(Adnkronos) – Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno protagonisti domani, nell'access prime time di Rai1, di una puntata speciale di 'Affari...

Temi più discussi: Affari Tuoi, colpo di scena: Gianni Morandi e Jovanotti arrivano da Stefano De Martino; Gianni Morandi e Jovanotti ospiti (con le figlie) ad Affari Tuoi: cosa faranno nel programma di Stefano De Martino; Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari Tuoi; Sanremo, Gianni Morandi rivuole il Festival e De Martino ci sta: Entusiasta. Ma prima sbarca ad Affari Tuoi: cosa farà.

Affari Tuoi, Stefano De Martino fa il colpo: arrivano Jovanotti e Gianni Morandi, le anticipazioniAffari Tuoi, puntata speciale del 10 aprile: Jovanotti e Gianni Morandi concorrenti. Le anticipazioni dello show con Stefano De Martino. donnaglamour.it

Affari Tuoi stasera su Rai 1 con Jovanotti, Morandi e due pacchiste specialiStasera su Rai 1 puntata speciale di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Protagonisti Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi in una serata evento tra gioco e beneficenza. movieplayer.it

Francesco Viola, residente a Cazzago San Martino, era quasi arrivato alla Cembre, l’azienda in cui lavorava. Indagato per omicidio stradale il conducente dell’auto, un 40enne di Adro - facebook.com facebook

Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com