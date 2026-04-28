LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 6-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | GLADIATORE! L’azzurro vince un match pazzesco primi quarti in un Masters 1000!

Nella giornata di oggi si è disputata una partita di tennis valida per il torneo ATP Madrid 2026, con un risultato finale di 6-3, 5-7, 6-4. L’azzurro ha conquistato il passaggio ai quarti di finale in un match che ha visto momenti di grande intensità, segnando il suo primo accesso ai quarti in un Masters 1000. La cronaca si conclude qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.43 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buona notte a tutti! 23.42 Il tennis non si ferma con il programma dei quarti di finale dell’ATP di Madrid che partirà già domani con il nostro Jannik Sinner che affronterà Rafael Jodar non prima delle 16.00 sul già citato campo centrale della competizione. 23.40 L’azzurro, che come detto ha conquistato i suoi primi quarti di finale in un Masters 1000, affronterà uno tra Zverev e Mensik nella giornata di giovedì, sfruttando al meglio il giorno di riposo concessogli dall’organizzazione. Il tedesco e il ceco stanno ancora giocando il loro match sul Manolo Santana Stadium, con il primo che ha appena chiuso il primo parziale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: GLADIATORE! L’azzurro vince un match pazzesco, primi quarti in un Masters 1000! Notizie correlate LIVE Cobolli-Medvedev 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova il break giocando un set pazzesco!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Grandissima, immensa, prima di servizio di Cobolli che con il servizio esterno infila il punto e... LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: GLADIATORE! L’azzurro vince un match pazzesco, primi quarti in un Masters 1000!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.32 L'azzurro ha vinto un match pazzesco, fatto di tantissimi alti ma anche di bassi con un calo di energia ... oasport.it Cobolli vince la maratona con Medvedev e va ai quarti a MadridFlavio Cobolli vince una maratona contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Master 1000 di Madrid e si guadagna l'accesso ai quarti. L'azzurro, numero 13 Atp, si impone con il punteggio di 6-3 ... ansa.it Cobolli vince una maratona contro Medvedev negli ottavi di finale del Master 1000 di Madrid e si guadagna l'accesso ai quarti. #ANSA - facebook.com facebook Cobolli vola ai quarti Super Flavio, manda ko Medvedev in tre set agli ottavi di finale dell’Atp 1000 Madrid e conquista i quarti #Tuttosport #Cobolli x.com