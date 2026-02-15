Etna più sicuro | nuovi quad per soccorso tra vulcano rischi e emergenze Rinforzo operativo per Protezione Civile

Il 15 febbraio 2026, i Rangers di Nicolosi e il CNSAS di Piano Provenzana hanno ricevuto due quad 4x4, un’operazione che mira a migliorare i soccorsi sull’Etna. La consegna si è resa necessaria per affrontare meglio le emergenze tra le zone più impervie del vulcano, dove i mezzi tradizionali spesso non bastano. Ora le squadre di soccorso potranno intervenire più rapidamente e in modo più sicuro, anche in condizioni di terreno difficile.

Rinforzo per la Protezione Civile sull’Etna: consegnati due quad per il soccorso. Due nuovi quad 4×4 sono stati consegnati oggi, 15 febbraio 2026, ai Rangers International di Nicolosi e al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) di Piano Provenzana. L’obiettivo è potenziare le capacità di intervento della Protezione Civile in un’area complessa come quella etnea, costantemente esposta a rischi vulcanici, sismici, idrogeologici e incendi. L’iniziativa, voluta dal dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina, mira a garantire maggiore mobilità e sicurezza negli interventi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Protezione Civile, consegnati due quad per il soccorso sull’Etna

La Protezione Civile siciliana ha consegnato due nuovi quad per migliorare le operazioni di soccorso sull’Etna.

