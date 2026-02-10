Emergenze territoriali e prevenzione nuova intesa tra Confindustria e Protezione civile

Questa mattina, Confindustria e Protezione civile hanno annunciato una nuova intesa per rafforzare la collaborazione nelle emergenze territoriali. L’obiettivo è migliorare la gestione delle crisi e diffondere una cultura della prevenzione più capillare tra imprese e cittadini. Si tratta di un passo concreto per affrontare meglio eventuali calamità e ridurre i rischi sul territorio.

Rafforzare la collaborazione pubblico-privata nella gestione delle emergenze e diffondere una cultura strutturata della prevenzione. È questo l’obiettivo del nuovo protocollo d’intesa firmato tra Confindustria e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’accordo è stato siglato da Fausto Bianchi, presidente di Piccola industria Confindustria, e da Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della protezione civile, e consolida una partnership considerata una best practice a livello internazionale, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dalla Commissione europea.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Confindustria Protezione civile

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Confindustria Protezione civile

