Donna scompare in città ore d' ansia per familiari e amici | ricerche in corso

Sono ore di angoscia a Ferrara per la scomparsa di Elena Baldi, 67 anni. La donna è sparita martedì mattina senza lasciare tracce. Le ricerche sono in corso, con familiari e amici che si mobilitano per trovarla. La città si mobilita e la speranza resta viva.

Ancora una persona scomparsa. Sono ore d'ansia quelle di familiari e amici di Elena Baldi, 67enne, che nella giornata di martedì 3 febbraio ha fatto perdere le proprie tracce a Ferrara. Dopo la denuncia, sono ufficialmente partite le ricerche da parte delle forze dell'ordine.

