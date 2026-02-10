Cabina di regia in prefettura per Davide Perna | proseguono le ricerche

Questa mattina in prefettura a Frosinone si è riunita di nuovo la cabina di regia per cercare Davide Perna, il 51enne di Monte San Giovanni Campano scomparso sabato scorso. Le forze dell’ordine continuano a lavorare senza sosta, mentre la famiglia aspetta notizie. La mobilitazione resta alta, e le ricerche si concentrano nelle zone vicine alla sua città natale.

Si è tenuta ieri in prefettura a Frosinone una cabina di regia dedicata alle ricerche di Davide Perna, 51 anni, originario di Monte San Giovanni Campano, di cui si sono perse le tracce sabato 7 febbraio 2026. All’incontro hanno partecipato il prefetto Ranieri, le forze dell’ordine, i vigili del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

