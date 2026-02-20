Pronostico Betis-Rayo Vallecano | stavolta non finisce pari

Il match Betis-Rayo Vallecano, valido per la venticinquesima giornata della Liga, si svolgerà sabato e ha come causa le recenti sfide equilibrate tra le due squadre. Negli ultimi tre incontri, i risultati sono stati tutti pari, senza vincitori né vinti. Questa volta, però, gli esperti prevedono un risultato diverso, puntando su una vittoria del Betis. La partita sarà trasmessa su canali sportivi e i tifosi attendono di scoprire se questa tendenza cambierà. Lo stadio Benito Villamarín sarà teatro di questa sfida.

Betis-Rayo Vallecano è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Gli ultimi tre incroci tra queste due formazioni hanno regalato un pareggio. Stavolta, però, la partita non può in nessun modo finire con una X: in primis perché non serve a nessuno. Poi perché il Betis, forte di quattro vittorie nelle ultime cinque partite (quattro di fila in campionato) non si può permettere il lusso di un passo falso dopo una rimonta del genere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché la squadra di Pellegrini con i dodici punti conquistati nelle ultime quattro settimane ha ripreso la marcia verso una posizione Champions League, adesso distante solamente quattro punti.