Nel campionato di League One inglese, si affrontano il Peterborough, che si trova a due punti dalla zona retrocessione, e il Mansfield. La partita si svolge in casa dei padroni di casa e si può seguire attraverso i canali ufficiali dedicati. Le formazioni sono ancora da annunciare, ma l’incontro rappresenta un’occasione importante per il Peterborough di allontanarsi dalla zona a rischio.

Peterborough-Mansfield è una partita della League One inglese: dove vederla, formazioni e pronostico Il Peterborough padrone di casa, in questo momento, ha due punti in più rispetto alla zona retrocessione. Un momento delicato per la squadra che gioca davanti al pubblico amico, che non conosce il dolce gusto della vittoria da sei partite. (Profilo Instagram Peterborough) – Ilveggente.it Non ha invece problemi di classifica il Mansfield, una formazione salva da un pezzo – ha fatto 61 punti – e che giocando senza nessun pensiero si sta togliendo un certo numero di soddisfazioni: sono quattro i risultati utili di fila, le ultime due sono addirittura vittorie, e una voglia di cercare di chiudere così il campionato.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Peterborough-Mansfield: rinascita salvezza

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