In maniera anche abbastanza incredibile, nelle ultime partite giocate, Malta ha dimostrato di possedere ancora delle qualità di certo non indifferenti. Se fino a pochi mesi fa parlavamo di una squadra che all’interno di una partita non riusciva in nessun modo nemmeno a segnare due gol, il bottino è cambiato. E contro Lussemburgo, ci sono ottime possibilità, che questa nazionale possa riuscire, almeno, a portare alla sfida di ritorno la possibilità di promozione nella Nations League C. Sì, la trasformazione che c’è stata, anche se ovviamente con squadre dello stesso livello – e il Lussemburgo è praticamente dello stesso livello – è assolutamente da tenere in considerazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Malta-Lussemburgo: c’è una mezza rinascita

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