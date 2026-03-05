Pronostico Mansfield-Arsenal | si chiude una settimana magica

Domani si gioca il match tra Mansfield e Arsenal negli ottavi di finale della Fa Cup. La partita si svolge in Inghilterra e vede coinvolti una squadra di quarta divisione e una di Premier League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la gara sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi. La sfida si prevede intensa e piena di emozioni.

Una settimana magica si potrebbe chiudere per l'Arsenal. Che ha vinto il turno infrasettimanale e ha allungato sul Manchester City che ha pareggiato in casa contro il Nottingham. Adesso, in Premier League, i punti di vantaggio sono sette, anche se la truppa di Guardiola ha sempre una partita in meno. Ma sembra l'allungo decisivo. E quando si è in gioco per tutto, quando c'è un entusiasmo incredibile, è normale pensare si voglia vincere tutto. Anche l'Fa Cup. Soprattutto perché il tabellone permette di giocare, almeno sulla carta, una partita molto semplice, sicuramente meno complicata di altre. L'avversario di turno è il Mansfield, formazione di categoria inferiore – parliamo di terza serie – che si trova a giocare contro uno dei club più forti d'Europa.