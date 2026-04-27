Pronostico e quote Vit Kopriva – Rafael Jodar Madrid 28-04-2026

Il match tra Vit Kopriva e Rafael Jodar è previsto al torneo di Madrid, sul campo “Manolo Santana”, e si svolgerà in una data ancora da confermare il 28 aprile 2026. La partita avrà inizio in una fascia oraria da definire, con le rispettive quote e pronostici ancora in fase di aggiornamento. Entrambi i giocatori si preparano ad affrontare l'incontro, che rappresenta una tappa importante nel loro percorso nel torneo.

Vit Kopriva e Rafael Jodar inizieranno la loro sfida sul “Manolo Santana” non prima delle ore 16:00. Nel turno precedente, il teenager spagnolo ha offerto un’altra prestazione di alto livello, superando in tre set l’altro astro nascente Joao Fonseca dopo aver annichilito uno come Alex de Minaur nel secondo turno. Senza Alcaraz, non c’è dubbio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Vit Kopriva – Rafael Jodar, Madrid 28-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Joao Fonseca – Rafael Jodar, Madrid 26-04-2026Joao Fonseca e Rafael Jodar chiuderanno il programma sul campo centrale della Caja Magica, dunque a tarda sera. Pronostico e quote Rafael Jodar – Alex De Minaur, Madrid 24-04-2026Rafael Jodar e Alex De Minaur daranno vita ad uno dei match più attesi della giornata che inzierà non prima delle ore 20:00, dopo la fine del match... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostici tennis oggi 24/4/2026: quote Atp Madrid; Pronostico Vit Kopriva - Arthur Rinderknech - ATP Madrid; Pronostico Vit Kopriva - Arthur Rinderknech - Quote & Statistiche - 26 aprile 2026, ATP Madrid, ATP; Pronostico e quote Alexander Zverev – Flavio Cobolli, semifinale Monaco 18-04-2026. Flavio Cobolli supera Vit Kopriva conquista la semifinale all’ATP 500 di Monaco!Altra buona prestazione da parte del tennista romano, che riscatta così definitivamente la prematura uscita a Montecarlo Flavio Cobolli torna a fare la voce grossa sul rosso e si prende la semifinale ... tennisitaliano.it ATP Monaco: Kopriva nega i quarti a Darderi e raggiunge CobolliTennis - ATP | Niente derby con Cobolli per Darderi. Sarà Kopriva a sfidare Flavio nei quarti di finale dopo aver rimontato Luciano ... ubitennis.com Prestazione perfetta di Vit Kopriva a Madrid. Ingiocabile per un set e mezzo, durante il quale ha preso letteralmente a pallate il finalista di Barcellona. Bravo anche a gestire la pressione nei momenti finali del match. Vittoria meritatissima x.com “CHIEDIAMO EQUITÀ”, ha dichiarato Vit Kopriva al BMW Open, esprimendo il suo malcontento per i frequenti pregiudizi e la palese discriminazione che avrebbe subito da parte degli ufficiali, fattori che lo avrebbero svantaggiato contro Flavio Cobolli portan - facebook.com facebook