Pronostico e quote Daniil Medvedev – Flavio Cobolli Madrid 28-04-2026

Nella serata del 28 aprile 2026, sulla Pista Arantxa Sanchez del torneo di Madrid, sono previsti gli ultimi incontri della giornata, inclusa la sfida tra Daniil Medvedev e Flavio Cobolli. La partita si svolgerà nel corso della serata, probabilmente anche in orari avanzati. Le quote e i pronostici per questo incontro sono stati già pubblicati, anticipando l’attenzione degli appassionati.

Daniil Medvedev e Flavio Cobolli chiuderanno il programma sulla Pista Arantxa Sanchez dunque in serata, magari anche sul tardi. L’azzurro ha confermato il suo ottimo stato di forma con una vittoria per 6-3 6-2 su Adolfo Daniel Vallejo, e non era scontato che fosse così facile, mentre il russo, come previsto, ha liquidato in due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Daniil Medvedev – Flavio Cobolli, Madrid 28-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Camilo Ugo Carabelli – Flavio Cobolli, Madrid 25-04-2026Camilo Ugo Carabelli e Flavio Cobolli inizieranno la loro prima sfida in carriera sul campo numero 4 non prima delle ore 15:30. Pronostico e quote Adolfo Daniel Vallejo – Flavio Cobolli, Madrid 27-04-2026Adolfo Daniel Vallejo e Flavio Cobolli chiuderanno il programma sul campo numero 3 dunque in serata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostico Daniil Medvedev - Fabian Marozsan - ATP Madrid; Pronostico Daniil Medvedev - Nicolai Budkov Kjaer - Quote & Statistiche - 27 aprile 2026, ATP Madrid, ATP; Pronostico e quote Raphael Collignon – Matteo Berrettini Madrid 22-04-2026; Quote ATP Madrid 2026: Sinner orfano di Carlos, plebiscito per lui. LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli ... oasport.it PREMIUM ATP Madrid, Medvedev su Jodar: Finalista Slam o solo un buon giocatore?Tennis - Interviste | Con Cobolli ci conosciamo molto bene e probabilmente preferisce la terra battuta alle altre superfici - dice Daniil Medvedev -. Io preferisco il cemento, ma gioco bene anche sul ... ubitennis.com COBOLLI VOLA AGLI OTTAVI Il tennista romano supera in due set Adolfo Daniel Vallejo e conquista l’accesso agli ottavi di finale a Madrid, dove affronterà Daniil Medvedev #Tennis #ATP #MMOPEN #Madrid #Cobolli x.com COBOLLI VOLA AI QUARTI Il tennista romano supera in due set Adolfo Daniel Vallejo e conquista l’accesso ai quarti di finale a Madrid, dove affronterà Daniil Medvedev facebook