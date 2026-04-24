Sabato 25 aprile 2026, sul campo numero 4, si giocherà la prima sfida in carriera tra Camilo Ugo Carabelli e Flavio Cobolli, con inizio previsto non prima delle 15:30. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, ma la partita rappresenta un nuovo capitolo per entrambi i tennisti. Nessun altro dettaglio sugli incontri precedenti o sulle condizioni di gioco è stato comunicato.

Camilo Ugo Carabelli e Flavio Cobolli inizieranno la loro prima sfida in carriera sul campo numero 4 non prima delle ore 15:30. L’argentino ha superato Gael Monfils al primo turno confermando il buon stato di forma in questa prima parte di stagione dove ha già giocato parecchio sulla terra battuta, vincendo il Challenger di Rosario. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Camilo Ugo Carabelli – Flavio Cobolli, Madrid 25-04-2026

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