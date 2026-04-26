Pronostico e quote Adolfo Daniel Vallejo – Flavio Cobolli Madrid 27-04-2026

Adolfo Daniel Vallejo e Flavio Cobolli si affronteranno nell'ultimo match della giornata sul campo numero 3 a Madrid, previsto per il 27 aprile 2026. Le quote e i pronostici indicano un equilibrio tra i due tennisti, che si preparano a disputare questa sfida ufficiale. Entrambi hanno già partecipato a diversi tornei in questa stagione, portando in campo esperienze differenti. La partita si annuncia come uno degli incontri più attesi della giornata.

Adolfo Daniel Vallejo e Flavio Cobolli chiuderanno il programma sul campo numero 3 dunque in serata. Nel turno precedente, il qualificato paraguaiano ha sfruttato al meglio la sua attitudine sulla terra battuta, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3 sullo statunitense Tien, testa di serie numero 17, dopo aver superato Dimitrov nel primo turno. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Adolfo Daniel Vallejo – Flavio Cobolli, Madrid 27-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Francesco Passaro – Adolfo Daniel Vallejo, Santiago 24-02-2026Francesco Passaro e Adolfo Daniel Vallejo chiuderanno il programma sul campo numero 1, dunque intorno alle ore 21:30 italiane ma è probabile che si... Pronostico e quote Camilo Ugo Carabelli – Flavio Cobolli, Madrid 25-04-2026Camilo Ugo Carabelli e Flavio Cobolli inizieranno la loro prima sfida in carriera sul campo numero 4 non prima delle ore 15:30. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pronostico Adolfo Daniel Vallejo - Henrique Rocha - Quote & Statistiche - 21 aprile 2026, ATP Madrid, ATP; Chi è Adolfo Daniel Vallejo | il prossimo avversario di Cobolli che arriva dal Paraguay; Pronostico Arthur Fils - Emilio Nava - Quote & Statistiche - 26 aprile 2026, ATP Madrid, ATP; Pronostico Rafael Jodar - Jesper De Jong - Quote & Statistiche - 22 aprile 2026, ATP Madrid, ATP. Chi è Adolfo Daniel Vallejo: il prossimo avversario di Cobolli che arriva dal ParaguayFlavio Cobolli si troverà un avversario non previsto nel terzo turno del Masters1000 di Madrid. Il riferimento è al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, ... oasport.it Chi è Adolfo Daniel Vallejo: il prossimo avversario di Cobolli che arriva dal Paraguay - x.com