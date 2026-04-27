Pronostico e quote Jiri Lehecka – Lorenzo Musetti Madrid 28-04-2026

Nel primo pomeriggio di domani, sulla Pista Arantxa Sanchez a Madrid, si svolgerà l'incontro tra Jiri Lehecka e Lorenzo Musetti. I due tennisti scenderanno in campo per competere in una partita valida per il torneo in corso. Le rispettive quote e pronostici sono già stati pubblicati dagli operatori di scommesse. La sfida è attesa con interesse dagli appassionati di tennis.

Jiri Lehecka e Lorenzo Musetti inizieranno la loro sulla Pista Arantxa Sanchez nel primissimo pomeriggio. L’italiano sembra aver fatto un altro passo in avanti verso il recupero totale della sua forma migliore dopo l’infortunio ottenendo una solida vittoria per 6-4 7-5 su Tallon Griekspoor dopo aver sconfitto Hubert Hurkacz all’esordio nel torneo. Anche il ceco. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Jiri Lehecka – Lorenzo Musetti, Madrid 28-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Lorenzo Musetti, Madrid 24-04-2026Hubert Hurkacz e Lorenzo Musetti apriranno il programma sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez intorno alle undici del mattino. Pronostico e quote Tallon Griekspoor – Lorenzo Musetti, Madrid 26-04-2026Tallon Griekspoor e Lorenzo Musetti giocheranno il secondo incontro programmato sul “Manolo Santana”, nel primo pomeriggio, prima del match di Sinner. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostico Jiri Lehecka - Lorenzo Musetti - ATP Madrid; Pronostico Jiri Lehecka - Alejandro Tabilo - Quote & Statistiche - 24 aprile 2026, ATP Madrid, ATP; Pronostico Lehecka-Michelsen 26 Aprile: Terzo Turno ATP Madrid 2026; Pronostico Arthur Fils - Emilio Nava - Quote & Statistiche - 26 aprile 2026, ATP Madrid, ATP. Pronostico Lorenzo Musetti-Jiri Lehecka: analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis ATP Madrid del 28-04-2026Pronostico Musetti-Lehecka 28 aprile 2026. Analisi, quote, statistiche, guida tv e scommesse tennis, ATP Master 1000 di Madrid. betitaliaweb.it ATP Madrid: Lehecka prosegue la sua corsa e trova Musetti, anche Etcheverry e Fils agli ottaviTennis - ATP | Vittorie in due set per Lehecka e Fils, Etcheverry deve rimontare il qualificato Prizmic per arrivare al quarto turno ... ubitennis.com