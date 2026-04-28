Pronostico Al Taawon-Al Ittihad | mettono la quarta

La partita tra Al Taawon e Al Ittihad si gioca nella trentesima giornata della Saudi Pro League. L'incontro si svolge oggi, con le due squadre che cercano di ottenere punti importanti in questa fase finale del campionato. Entrambe le formazioni arrivano da risultati recenti e puntano a consolidare la propria posizione in classifica. La gara si disputa sul campo di Al Taawon, con inizio programmato per le ore stabilite.

Al Taawon-Al Ittihad è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Vero che l’Al Ittihad vive un momento complicato e ormai ha poco da chiedere a questo campionato perché è troppo distante dalle zone che contano della classifica, ma è altrettanto vero che questa società vuole chiudere bene questa annata. E almeno mettersi davanti alla squadra padrona di casa che al momento è da inseguire. (Profilo Instagram Al Ittihad) – Ilveggente.it L’Al Ittihad dista quattro punti dall’Al Taawon, ma ha pure una partita in meno. Quindi, vincendo questa sfida – che ci pare possa succedere ma sotto poi vi diciamo tutto – si avvicinerebbe e poi potrebbe piazzare il sorpasso.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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