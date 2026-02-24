Pronostico Al Hazem-Al Ittihad | continua la risalita

Da ilveggente.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Ittihad ha subito una battuta d’arresto contro l’Al Hilal, dopo aver vinto le ultime tre partite. La causa principale è stata la prestazione difensiva non all’altezza, che ha permesso agli avversari di segnare due gol nel secondo tempo. La squadra di turno cerca ora di riprendersi e mettere pressione sulla vetta della classifica. La prossima sfida contro l’Al Hazem rappresenta un’occasione importante per rialzarsi.

pronostico al hazem al ittihad continua la risalita
© Ilveggente.it - Pronostico Al Hazem-Al Ittihad: continua la risalita

Al Hazem-Al Ittihad è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Dopo tre vittorie consecutive il cammino dell’Al Ittihad, orfano come tutti sappiamo di Benzema, si è fermato contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Certo, è complicato usare questo termine, visto che la truppa dell’ex allenatore dell’Inter è quella che gioca per la vittoria del campionato, ma di certo l’Al Ittihad visto gli scorsi anni era una squadra diversa, e vincente. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Continuerà comunque la risalita in classifica in questo match in trasferta, il secondo di fila, contro l’Al Hazem. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Al Ahli-Al Hazem: i giochi restano apertiLa partita tra Al Ahli e Al Hazem si gioca oggi per la ventesima giornata della Saudi Pro League.

Pronostico Al Riyad-Al Hazem: il cambio di passo in trasfertaL'incontro tra Al Riyad e Al Hazem, valida per l'undicesima giornata della Saudi Pro League, offre uno sguardo sulle dinamiche di una sfida importante.

Argomenti correlati

Pronostico Al Hazem-Al Ittihad: continua la risalita; Pronostico Al Nassr-Al Hazem 21 Febbraio 2026: 23ª Giornata di Saudi Pro League; Al Riyadh - Al Ahli SFC Pronostico e confronto quote 26.02.2026; Pronostico Al Qadisiya-Al-Ettifaq 23 Febbraio 2026: 10ª Giornata di Saudi Pro League.

Pronostico Al Ahli-Al Hazem: i giochi restano apertiAl Ahli-Al Hazem è una partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla La serie di otto vittorie di fila dell’Al Ahli, una delle ... ilveggente.it