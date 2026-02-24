Pronostico Al Hazem-Al Ittihad | continua la risalita

Al Ittihad ha subito una battuta d’arresto contro l’Al Hilal, dopo aver vinto le ultime tre partite. La causa principale è stata la prestazione difensiva non all’altezza, che ha permesso agli avversari di segnare due gol nel secondo tempo. La squadra di turno cerca ora di riprendersi e mettere pressione sulla vetta della classifica. La prossima sfida contro l’Al Hazem rappresenta un’occasione importante per rialzarsi.

Al Hazem-Al Ittihad è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Dopo tre vittorie consecutive il cammino dell'Al Ittihad, orfano come tutti sappiamo di Benzema, si è fermato contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Certo, è complicato usare questo termine, visto che la truppa dell'ex allenatore dell'Inter è quella che gioca per la vittoria del campionato, ma di certo l'Al Ittihad visto gli scorsi anni era una squadra diversa, e vincente. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Continuerà comunque la risalita in classifica in questo match in trasferta, il secondo di fila, contro l'Al Hazem.