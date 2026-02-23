Pronostico Al Qadsiah-Al Ettifaq | la corsa al titolo è aperta

Al Qadsiah e Al Ettifaq si affrontano nella ventitreesima giornata della Saudi Pro League, determinati a migliorare la loro posizione in classifica. La partita si gioca nel tentativo di ridurre il divario di cinque punti dalla vetta, dove ci sono altre due squadre in lotta. Al Qadsiah, guidato da Mateo Retegui, arriva da una serie di risultati favorevoli e punta a consolidare la sua crescita. La sfida promette spettacolo e sorprese.

Al Qadsiah-Al Ettifaq è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Cinque punti di distacco dalla testa della classifica – anche se in totale sono tre le squadre che stanno davanti – non è uno svantaggio impossibile da recuperare per l’ Al Qadsiah di Mateo Retegui una squadra che viene da un interminabile filotto di risultati positivi. (Instagram) – Ilveggente.it Per la precisione sono tredici le gare di fila che gli ospiti non perdono: sì, stanno benissimo, sognano in grande, e non sembra abbiano in questo momento quel calo fisiologico che prima o poi deve arrivare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Al-Ettifaq-Al Nassr: la striscia rimane apertaL'incontro tra Al-Ettifaq e Al Nassr, valido per l'undicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre.

Pronostico Al Nassr-Al Qadsiah: motivazioni extra per la vittoriaL'incontro tra Al Nassr e Al Qadsiah, valido per la tredicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un'importante occasione per i padroni di casa per consolidare la posizione in classifica.

