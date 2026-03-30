Ad aprile inizia la Settantesima edizione della Coppa delle Nazioni di hockey su pista, che si svolge dal 1° al 5 presso la Salle Omnisports du Pierrer a Clarens, Montreux. La competizione coinvolge diverse nazioni e si svolge in Svizzera, con l’Italia che punta a ottenere risultati importanti nel torneo. Il calendario delle partite è stato già stabilito e comprende incontri tra le varie squadre partecipanti.

Il mese di aprile si aprirà con un e vento importante per l’hockey su pista. Da mercoledì 1 a domenica 5 si svolgerà infatti la Settantesima edizione della Coppa Della Nazion i, in scena presso la Salle Omnisports du Pierrer in Clarens di Montreux, in Svizzera. Come sempre, si sfideranno in terra elvetica le migliori formazioni del Mondo, tra cui anche Portogallo (che detiene il record di vittorie), la Spagna, l’Argentina e, ovviamente, l’Italia. I nostri ragazzi, esattamente come già successo due anni fa, sono stati inseriti insieme all’ostica formazione albiceleste, all’Angola e appunto Montreaux. L’esordio avverrà mercoledì 1 proprio contro la squadra africana, mentre il giorno successivo ci sarà il match contro i padroni di casa, preludio della grande sfida contro l’Argentina, pianificata per il 3 aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey su pista, al via la Coppa Delle Nazioni! L’Italia vuole stupire, il calendario delle partite

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