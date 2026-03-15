Guida completa al Gran Premio del Brasile | statistiche storia e vincitori a Goiânia

Il Gran Premio del Brasile si svolge a Goiânia, attirando ogni anno numerosi appassionati e piloti da tutto il mondo. La competizione presenta una lunga tradizione, con eventi che si sono susseguiti nel corso degli anni e vincitori che si sono alternati nel tempo. Le statistiche ufficiali raccolgono dati sui tempi, le posizioni e le performance di ogni partecipante, offrendo una panoramica completa della gara.

"> ## Il Ritorno della MotoGP in Brasile: Un Evento Atteso da Decenni Dopo oltre tre decadi, la MotoGP riporta il Gran Premio del Brasile nel calendario per il 2026, segnando il ritorno a Goiania per la prima volta dal 1989. Questa storica competizione ha visto il nostro paese protagonista già tra il 1987 e il 1989, quando Goiania ha ospitato le prime tre edizioni dell’evento. Il Brasile ha temporaneamente abbandonato il panorama della MotoGP, sebbene il campionato sia ripreso in Sud America nel 1992. In quel periodo, però, fu scelto lo storico circuito di Interlagos, che ha ospitato una sola edizione del Gran Premio Paulista prima che gli organizzatori decidessero di cercare un nuovo palcoscenico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Guida completa al Gran Premio del Brasile: statistiche, storia e vincitori a Goiânia. Articoli correlati Leggi anche: Preoccupazioni per la sicurezza delle aree di fuga al Gran Premio del Brasile di MotoGP. MotoGP in Brasile: Goiânia, la sfida dopo 22 anniLa MotoGP sta per fare ritorno in Brasile dopo un’assenza ventennale, con la gara che si disputerà dal 20 al 22 marzo sul tracciato di Goiânia. Contenuti utili per approfondire Gran Premio del Temi più discussi: Mondiale di F1 al via: il PROGRAMMA del primo weekend; Formula 1, GP Cina: guida al gran premio di Shanghai; Formula 1 2026, Gp Cina: orari tv e diretta streaming; Dominio senza storia (ma con critiche) per Mercedes al debutto delle nuove F1. Gran Premio del Giappone: dove vedere la gara di Formula 1Il Gran Premio della Cina, conclusosi questa mattina, ha visto una straordinaria performance del team McLaren. Oscar Piastri ha conquistato la vittoria partendo dalla pole position, seguito dal ... esquire.com Gran Premio d’Italia 2025: date, programma e orari del weekend più veloce dell’annoIl conto alla rovescia per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 è ufficialmente iniziato. Il weekend si aprirà giovedì 4 settembre con la conferenza stampa dei piloti, attesa per le 14.30. ilgiorno.it Dopo la Sprint e le qualifiche del Gran Premio di Cina 2026, il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha analizzato i limiti della MCL40: “Possiamo ancora estrarre prestazione dalla power unit, ma il vero deficit è nel carico aerodinamico in curva” - facebook.com facebook La #MotoGP sta lavorando per rinviare il Gran Premio del Qatar x.com