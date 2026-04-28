Promozione Il Misano esonera mister Muratori

Il Misano ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Oscar Muratori dopo la sconfitta che ha messo fine alle speranze di promozione diretta. La squadra non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati e la dirigenza ha scelto di cambiare guida tecnica. La decisione è stata comunicata ufficialmente poco dopo il risultato che ha concluso il campionato.

Il sogno della promozione diretta sfuma, e con esso si conclude l’era di Oscar Muratori sulla panchina del Misano. Il mancato salto di categoria, con la Savignanese che festeggia il primato in Eccellenza lasciando i biancocelesti al secondo posto, è stato il catalizzatore dell’ esonero. La sconfitta interna di domenica scorsa contro i rivali diretti ha infatti sancito l’addio definitivo al primo posto, spingendo la società a una decisione drastica. Nonostante l’epilogo amaro, il club ha espresso profonda gratitudine verso Muratori, sottolineando "la grande professionalità e la dedizione mostrate". Sotto la sua guida, "il progetto – dicono dal club – ha visto una significativa valorizzazione dei giovani del vivaio, inseriti con successo nel contesto della prima squadra".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Misano esonera mister Muratori Notizie correlate La Nuova Sondrio perde in casa con il Pavia ed esonera mister BrognoliLa Nuova Sondrio cade in casa contro il Pavia nell'ottava giornata di ritorno del girone B di serie D e la sconfitta costa la panchina a mister... Leggi anche: Promozione. Il Misano stringe la mano al Cesena Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il giorno dopo la sconfitta con la Savignanese il Misano esonera mister Muratori. Promozione. Il Misano esonera mister MuratoriIl sogno della promozione diretta sfuma, e con esso si conclude l’era di Oscar Muratori sulla panchina del Misano. msn.com Calcio Promozione, il Misano esonera il tecnico Oscar MuratoriIn una nota, il Misano comunica di aver sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra Oscar Muratori. Una decisione sofferta - si legge in ... corriereromagna.it