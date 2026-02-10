Questa mattina il Misano ha annunciato di aver stretto una partnership con il Cesena. Le due società hanno firmato un accordo che le lega ufficialmente, puntando a lavorare insieme sui giovani. Dal club Misano spiegano di essere felici di questa collaborazione, che rappresenta un passo importante per il futuro di entrambe.

Il Misano entra a far parte della rete di società affiliate al Cesena. "È un accordo che ci rende orgogliosi e che guarda lontano – sottolineano dal club – perché unisce due realtà che credono profondamente nel lavoro sui giovani ". L’intesa salda la storica tradizione del vivaio bianconero con la vocazione del Misano alla valorizzazione dei ragazzi del territorio, una linea che la nuova proprietà intende rafforzare in modo deciso. "Vogliamo rilanciare con forza il nostro vivaio – spiegano dal Misano – anche alla luce del percorso della prima squadra, oggi protagonista nel campionato di Promozione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Misano stringe la mano al Cesena

Approfondimenti su Misano Cesena

Il Misano torna al primo posto nella classifica, superando la recente sconfitta nel derby con Riccione.

Nel calcio regionale, Riccione ottiene una vittoria significativa contro la capolista Misano con il punteggio di 5-0.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Misano Cesena

Promozione. Il Misano potenzia l’attacco con Michele Pio IacovettaUn altro rinforzo per centrare il primo posto. Non lo nasconde il Misano che ieri ha annunciato l’ingaggio di ... ilrestodelcarlino.it

Promozione. Spiv, arriva il MisanoDomani alle 15.30 si giocano le gare della settima giornata di andata nel campionato di Promozione. Nel girone D, c’è... Domani alle 15.30 si giocano le gare della settima giornata di andata nel ... ilrestodelcarlino.it

SESTA DI RITORNO Bellariva Virtus - Misano Campionato Promozione girone D - 23a giornata Domenica 8-2-2026 Rivazzurra (RN) - campo sportivo Via Musiani Calcio d'inizio ore 14:30 Domani c'e' il Misano capolista, non guardiamo in faccia a facebook

Il punto sulla Promozione Girone D: vittoria salvezza con il Bellaria Igea Marina #Cesena #ProvinciadiRimini #Sport x.com