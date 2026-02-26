Achille Lauro non ha presentato Fedez per evitare l’incontro? Casuale un refuso di una vecchissima scaletta | Carlo Conti risponde sul giallo del cambio all’ultimo secondo

Durante una trasmissione televisiva si è parlato di un possibile cambio nella scaletta che avrebbe evitato un incontro tra Fedez e Achille Lauro. Tuttavia, è stato chiarito che si tratta di un errore dovuto a un vecchio appunto, e non ci sono state decisioni prese per modificare l’ordine degli artisti. La questione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

“Un cambio nella scaletta della seconda serata per evitare un incontro sul palco tra Fedez e Achille Lauro? No, è stato un refuso di una vecchia scaletta. Può capitare spesso di far saltare una cosa. Dietro le quinte possono succedere molte cose. Quindi è stato puramente casuale “. Così il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, in conferenza stampa all’Ariston. ha sciolto i dubbi sul “giallo” della seconda serata quando, all’ultimo secondo, è stata cambiata la scaletta: Lauro avrebbe dovuto lanciare l’esibizione di Fedez e Masini ma così non è stato. Incalzato sulla presentazione di Francesca Lollobrigida, chiamata “mamma d’oro”, Conti ha risposto: “Non sapevo di questa polemica, ho visto le immagini delle Olimpiadi, di lei che andava dal bambino con la medaglia, mi sembrava carino dirlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

