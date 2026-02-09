Francia 24enne in ospedale con proiettile della Prima guerra mondiale nel retto

Un giovane di 24 anni è finito in ospedale con un proiettile della Prima guerra mondiale nel retto. È successo al pronto soccorso di Tolosa, nel sud-ovest della Francia. I medici hanno constatato che il proiettile risale a più di un secolo fa, e per ora non si conoscono i dettagli su come sia arrivato nel suo corpo. La vicenda ha sorpreso anche gli operatori sanitari, che stanno indagando sulle circostanze.

