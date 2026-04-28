Gli studenti della quarta elementare della scuola ‘Rodari’ hanno preso parte a un progetto Erasmus tra Italia e Francia, durante il quale hanno accolto tre insegnanti provenienti da Montendre. La collaborazione prevede scambi culturali e attività condivise tra le due nazioni, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di buone pratiche educative. L’esperienza si inserisce in un percorso di cooperazione internazionale tra le scuole coinvolte.

Noi alunni della IV A della scuola ‘Rodari’ abbiamo partecipato al progetto Erasmus tra Italia e Francia, ospitando tre docenti di Montendre. Eravamo molto emozionati, perché non capita tutti i giorni di incontrare insegnanti di un altro Paese! Quando sono arrivate, le abbiamo accolte con sorrisi e saluti, anche provando a dire qualche parola in francese come "bonjour". Le maestre francesi erano molto gentili e curiose di vedere come lavoriamo in classe: hanno osservato le nostre lezioni, i nostri lavori e il modo in cui collaboriamo tra di noi. Le nostre insegnanti hanno spiegato come organizziamo le lezioni e quali materie studiamo; è stato affascinante scoprire che ci sono molte somiglianze, ma anche alcune differenze interessanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto Erasmus, le insegnanti francesi alla scoperta di noi italiani

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