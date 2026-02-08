Erasmus+ studenti e insegnanti dei licei Enriques e Cecioni alla scoperta dell' Europa
Gli studenti e gli insegnanti dei licei Enriques e Cecioni di Livorno hanno appena concluso un percorso europeo che li ha portati a scoprire l’Europa. Durante questi mesi, hanno partecipato a incontri, scambi e attività che li hanno messi in contatto con altre culture. L’obiettivo era farli crescere, confrontarsi e rafforzare il senso di cittadinanza attiva. Ora tornano con nuove esperienze e una visione più ampia del continente.
Crescita, confronto e cittadinanza attiva. Sono i presupposti alla base del percorso europeo che studenti e personale dei licei Enriques e Cecioni di Livorno hanno vissuto in questi mesi. Nei primi giorni di febbraio si è infatti svolta l’ultima, in ordine di tempo, di una ricca serie di mobilità.🔗 Leggi su Livornotoday.it
