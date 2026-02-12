Nasce lo Sportello per assistenti familiari nuovo servizio a sostegno di famiglie e caregiver

Dal 16 febbraio entra in funzione nel Distretto socio-sanitario di Riccione un nuovo servizio chiamato “Sportello per assistenti familiari”. L’obiettivo è aiutare le famiglie e i caregiver, creando un punto di riferimento diretto e semplice. Un modo per semplificare i contatti e migliorare il supporto a chi si prende cura dei propri cari.

Saranno operativi sul territorio distrettuale otto nuovi sportelli dedicati all’assistenza familiare e al lavoro di cura creando una rete multifunzionale tra caregiver, famiglie e persone non autosufficienti Un passo avanti concreto nel sostegno alle famiglie e nella valorizzazione del lavoro di cura. Dal 16 febbraio sarà attivo nel Distretto socio-sanitario di Riccione il progetto “Sportello per assistenti familiari”, un servizio nuovo pensato per mettere in contatto famiglie e caregiver. Gli sportelli, che saranno presenti in otto comuni del Distretto, opereranno infatti come punti di riferimento territoriali con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di cura, tutelare le persone più fragili e sostenere le famiglie in uno dei momenti più delicati della vita quotidiana, rafforzando la rete di comunità attorno alla non autosufficienza.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Riccione Sportello Caregiver per parenti e amici: a Ravenna il numero più alto di assistenti familiari over 50 A Ravenna si registra il numero più alto di assistenti familiari over 50. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Riccione Sportello Argomenti discussi: A Ponticelli arriva lo Sportello di Comunità; Fine vita. Asst Lariana apre uno sportello di consulenza sulle Dat; VIDEO | Rider: nasce lo sportello della Cgil per assisterli. Colloqui online e in inglese; Giustizia di prossimità, al Tribunale di Trapani nasce lo sportello M.A.P.E.S.S. Distretto socio-sanitario di Riccione: nasce lo Sportello per assistenti familiariUn passo avanti concreto nel sostegno alle famiglie e nella valorizzazione del lavoro di cura. Dal 16 febbraio sarà attivo nel Distretto socio-sanitario di ... chiamamicitta.it Nasce lo sportello immobiliare civico a Concorezzo: consulenze gratuite per i cittadiniCONCOREZZO - Si chiama sportello immobiliare civico e si propone come punto di consulenza per i cittadini che debbano vendere, acquistare o ... monzaindiretta.it Al liceo Amoretti di Imperia nasce lo sportello contro il disagio giovanile e la dispersione scolastica Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/02/09/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/al-liceo-amoretti-di-imperia-nasce-lo-sportello-contro-il-d facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.