profezie per la pace

Profezie per la Pace è un progetto promosso da alcuni giovani di Gioventù Studentesca e dai loro insegnanti, nato dall’invito di Papa Francesco durante un’udienza nel 2022. In quell’occasione, il Papa aveva rivolto un appello affinché si offrisse un aiuto concreto per promuovere la pace. Il progetto si sviluppa con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la comunità su temi legati alla pace e alla solidarietà.

Profezie per la Pace nasce dal lavoro di alcuni giovani ragazzi di Gioventù Studentesca e dei loro insegnanti che hanno preso sul serio l’invito di Papa Francesco quando, nel corso di un’udienza con il movimento di Comunione e Liberazione nel 2022, disse: “Vorrei chiedervi un aiuto concreto per.🔗 Leggi su Milanotoday.it Profezie per la pace Notizie correlate Al debutto Profezie per la pace: "Forte richiamo alla coscienza"Si apre domani nella Sala delle feste del Museo del tessile la mostra Profezie per la pace. Kimi Antonelli e il 12: dietro al numero, la più pesante delle profezieUn’impresa enorme, di quelle che fanno la storia: Andrea Kimi Antonelli ha conquistato oggi, domenica 15 marzo, al Gran Premio di Cina, la sua prima... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Profezie per la pace all’Astoria di Rimini; Alla Don Bosco la mostra Profezie per la pace tra testimonianze globali; Profezie per la pace, gli studenti raccontano la mostra itinerante all’Alberghetti – Video; Profezie per la pace, storie di speranza e rinascita in mostra al castello Gallego. Profezie per la pace, gli studenti raccontano la mostra itinerante all’Alberghetti – VideoUna mostra itinerante pensata per attraversare le scuole di tutta Italia e proporre agli studenti un’occasione di riflessione sui temi della pace, del dialogo e della responsabilità personale ... ilnuovodiario.com Il perdono: un gesto di coraggio: Seminare la pace è il primo passoGli studenti della scuola media Sacro Cuore hanno partecipato ad un incontro con alcuni organizzatori della mostra ‘Profezie per la pace’ proposta al Meeting di Rimini da Comunione Liberazione e Giove ... msn.com Quando la Sibilla scriveva le sue profezie ermetiche sulle foglie, erano gli uomini con il loro desiderio e il loro intuito a restituire senso a quelle parole. È una procedura analoga a quella che avviene quando chiediamo qualcosa, anche di privato, a un'intellige - facebook.com facebook