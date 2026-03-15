Andrea Kimi Antonelli ha conquistato oggi il suo primo punto in una gara di Formula 3, portando il numero 12 sulla sua monoposto. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il giovane pilota, che ha affrontato le qualifiche e la corsa con determinazione. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, segnando un passo significativo nella sua carriera.

Un’impresa enorme, di quelle che fanno la storia: Andrea Kimi Antonelli ha conquistato oggi, domenica 15 marzo, al Gran Premio di Cina, la sua prima vittoria in Formula 1, diventando uno dei più giovani vincitori di sempre e riportando l’Italia sul gradino più alto del podio a vent’anni dall’ultimo successo tricolore, quello firmato da Giancarlo Fisichella in Malesia nel lontanissimo 2006. Il talento bolognese della Mercedes ha così scritto una pagina storica del motorsport italiano, completando un weekend già straordinario dopo la pole position ottenuta a Shanghai. In Formula 1 nulla è casuale, nemmeno il numero scelto per correre. Antonelli gareggia con il 12, una cifra che per lui ha un valore profondo e identitario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Kimi Antonelli e il 12: dietro al numero, la più pesante delle profezie

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