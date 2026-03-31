Prof accoltellata lo studente 13enne rischia una misura di sicurezza | Caso eccezionale

Un ragazzo di 13 anni è stato coinvolto in un episodio di accoltellamento che ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario. La ragazza coinvolta, una docente, è stata ferita durante l'aggressione e si trova in condizioni di salute da valutare. Le autorità stanno considerando l'applicazione di una misura di sicurezza, ritenendo il caso particolare e senza precedenti nel settore scolastico e minorile.

Un caso delicato e senza precedenti scuote il mondo della scuola e della giustizia minorile. A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 13 anni che ha accoltellato la propria insegnante in aula si trova ora al centro di un procedimento complesso, che potrebbe portare all’applicazione di una misura di sicurezza, nonostante la sua non imputabilità per età. Leggi anche: Chiara Mocchi, la prof accoltellata è fuori pericolo. Spunta il video atroce La richiesta della procura dei minori. La procura dei minori di Brescia, competente anche per il territorio bergamasco, ha avanzato una richiesta formale di misura di sicurezza, una decisione definita eccezionale proprio per la giovane età del ragazzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Prof accoltellata, lo studente 13enne rischia una misura di sicurezza: “Caso eccezionale” Articoli correlati Prof accoltellata, il 13enne rischia una misura di sicurezza "Caso eccezionale"Per il tredicenne di Trescore Balneario che ha accoltellato l’insegnante a scuola è stata richiesta una misura di sicurezza. Prof accoltellata, richiesta misura di sicurezza per studente 13enne: perizia psichiatrica per valutare la pericolosità socialeIl ragazzo, inizialmente allontanato dalla famiglia e collocato in una comunità protetta, è stato trasferito in ospedale, nel reparto di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Bergamo, studente accoltella insegnante. Pollo: Bambini adulti in miniatura, l’infanzia è scomparsa. Prof accoltellata, lo studente 13enne rischia una misura di sicurezza: Caso eccezionaleUn caso delicato e senza precedenti scuote il mondo della scuola e della giustizia minorile. A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 13 ... thesocialpost.it Trescore, la lettera della prof accoltellata: «Sentivo una voce di donna che diceva: «La stiamo perdendo, ora o mai più» https://trib.al/3AcWXvf facebook LETTERA APERTA DELLA PROFESSORESSA CHIARA MOCCHI DOPO ESSERE STATA ACCOLTELLATA - La prof accoltellata è stata dimessa: "Mi ha salvata un altro studente" La professoressa Chiara Mocchi è stata dimessa oggi dall'ospedale Papa Giov x.com