Dopo lo stop per un vizio di forma fissata la nuova data di avvio del processo per l' uccisione dell' orsa Amarena

Questa mattina è stata fissata la nuova data per il processo sull’uccisione dell’orsa Amarena. Dopo un rinvio per un problema formale, l’udienza predibattimentale si terrà il 28 aprile alle 10. La causa, che riguarda la morte dell’orsa, riprende così il suo corso.

Fissata al 28 aprile alle 10 la nuova udienza predibattimentale del processo per l’uccisione dell’orsa Amarena. Dopo la battuta d’arresto dovuta a un vizio di forma, la procura della Repubblica di Avezzano ha infatti emesso un nuovo decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Andrea.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Amarena Uccisione

L'udienza nel procedimento riguardante l'uccisione dell'orsa Amarena è stata rinviata per nullità, con la conseguente ripresa del processo da zero.

Il processo relativo alla morte dell'orsa Amarena, animale simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, continua a essere rinviato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Amarena Uccisione

Argomenti discussi: Ricostruzione, attesa la svolta post sisma per l’Alto Nera dopo lo stop per il rischio idrogeologico – VIDEO; Referendum sui filobus a Lecce, dopo lo stop del centrodestra il comitato non demorde; Fabrizio Corona e il giallo dei profili Instagram apparsi dopo lo stop di Meta: Non ci ferma nessuno. Io sono la notizia; Kasanova, avanti nel risanamento dopo lo stop di Ovs.

Remigrazione, Comitato ci riprova: dopo lo stop alla Camera presenterà la pdl a GenovaIl presidente Luca Marsella: 'La raccolta firme on line ha raggiunto oltre i 100mila sottoscrittori doppiando la quantità necessaria per portare la legge in Parlamento. Abbiamo tutto il diritto di man ... adnkronos.com

Firenze, ripresa la circolazione dei treni dopo lo stop dell'Alta VelocitàI disagi erano iniziati alle 15 di sabato 24 gennaio quando è stato chiuso il traffico ferroviario tra le stazioni di Campo di Marte e di Rifredi a Firenze, a causa di lavori legati alla sostituzione ... tg24.sky.it

Dopo gli stop alle operazioni Bpm e Commerzbank, Unicredit cambia spartito: meno shopping compulsivo, più investimenti in tecnologia. Nel 2026 si prevedono ricavi netti per oltre 25 miliardi e utile intorno a 11 miliardi. Analisti e mercati apprezzano. - facebook.com facebook