Problemi con le spedizioni pacchi dispersi o danneggiati? Ecco come fare

Negli ultimi tempi sono stati segnalati numerosi casi di ritardi nelle consegne e pacchi che non arrivano a destinazione, con alcuni provenienti da servizi di spedizione che risultano dispersi o danneggiati. Molti utenti si sono rivolti ai call center di poste e corrieri, ma spesso non hanno ricevuto risposte esaustive o chiarimenti sui problemi riscontrati. La situazione ha portato a un aumento delle richieste di assistenza da parte dei clienti.

(Adnkronos) – Ritardi nella consegna, pacchi dispersi e spedizioni che non arrivano a destinazione. E quando cerchiamo assistenza, i call center di poste e corrieri non ci danno risposte utili. Questi sono i reclami che più spesso arrivano agli sportelli di Unione nazionale consumatori (Unc) sui pacchi che si spediscono e sui prodotti che si acquistano online. I consumatori che comprano online aumentano sempre di più, ma allo stesso tempo registriamo un livello sempre più basso nei servizi di consegna. Quando affidiamo un pacco a un corriere i disservizi che possiamo incontrare sono principalmente tre: smarrimento del pacco, ritardi nella consegna, danneggiamento durante il trasporto.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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