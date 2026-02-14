Nella serata del 12 febbraio, un gruppo di giovani ha causato danni in via Carducci, rompendo i sacchi dell’immondizia e lasciando rifiuti sparsi sul marciapiede. La presenza di questa baby gang ha provocato un disordine evidente, con cartacce e sacchetti aperti che hanno invaso la strada, creando una situazione di degrado.

"I cittadini chiedono da tempo maggiore attenzione, più presenza sul territorio e interventi tempestivi per prevenire episodi che minano la vivibilità dei quartieri e il decoro urbano" Nella serata del 12 febbraio in via Carducci, si sono verificati gravi episodi di vandalismo "che hanno visto un gruppo di baby gang - si legge in una nota del team Vannacci Maria Luigia di Parma - danneggiare i sacchi dell’immondizia e disperderne il contenuto lungo tutta la strada. Un comportamento incivile che ha trasformato una delle vie centrali della città in uno spettacolo indecoroso, creando disagio ai residenti e un’immagine inaccettabile per Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Venerdì mattina, gli agenti di Guidonia hanno scoperto sacchi di immondizia lasciati in strada e sono riusciti a risalire agli incivili grazie ai dettagli trovati nei rifiuti.

Durante l’ultimo weekend dell’anno, una passeggiata mattutina a Monza ha rivelato ancora segni di degrado, con resti di serate alcoliche e sacchi dell’immondizia lasciati in strada.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Vandalismi in via Carducci: Sacchi dell'immondizia danneggiati e rifiuti dispersi in strada.

Liceo Carducci, la lettera del preside agli studenti dopo i vandalismi: Non taceteIl preside si poi è rivolto direttamente agli studenti per sottolineare di nuovo la gravità del blitz di mercoledì notte definito un grave atto di sabotaggio ma comunque un atto ridicolo. È ... ilgiorno.it