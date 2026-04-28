Primo maggio su coraggio Meloni sfida la lagna di sinistra e Cgil con il pacchetto più lavoro e salario giusto video

Alla vigilia del Primo Maggio, la premier ha annunciato un nuovo pacchetto dedicato a promuovere più lavoro e salari più equi, sfidando le critiche provenienti dalla sinistra e dai sindacati. La leader ha dichiarato che questa festa dovrebbe essere di tutti, sottolineando l’attenzione alle questioni occupazionali e ai diritti dei lavoratori. La sua comunicazione è accompagnata da un video in cui ribadisce l’intenzione di rafforzare le misure di sostegno al mondo del lavoro.

Che sia una Festa di tutti, almeno questa del Primo Maggio, sembra essere il mood della premier alla vigilia del Primo Maggio. Il via libera da parte del Cdm al decreto sul salario giusto a rriva a coronamento di numeri “giusti” del governo, sul lavoro, da tre anni a questa parte. E il decreto “Primo Maggio” diventa così “un ringraziamento per coloro che ogni giorno contribuiscono, con il loro lavoro, a fare grande la nostra nazione”, sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa, a due giorni da quella Festa del Lavoro c he sinistra e sindacati proveranno a utilizzare più per attaccare il governo di centrodestra che per affermare i diritti dei lavoratori.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Primo maggio, su coraggio. Meloni sfida la lagna di sinistra e Cgil con il pacchetto “più lavoro e salario giusto” (video) Notizie correlate Lavoro, il governo lancia il “salario giusto”: nel decreto Primo maggio bonus vincolati e più tutele per i riderIl testo, atteso per oggi, introduce misure di contrasto al lavoro povero attraverso le garanzie contrattuali. Salario giusto e sicurezza sul lavoro: il governo prepara il decreto del Primo maggioUn nuovo decreto legge, in arrivo intorno al Primo maggio, conterrà una norma dedicata al "salario giusto". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Riccardo Cocciante al Concerto del Primo Maggio 2026; Primo Maggio ai Giardini Luzzati: concerto gratuito con El Partydo e Lo Stato Sociale; Primo Maggio: il concerto in Piazza Maggiore con Nada, Murubutu, Giancane e altri; San Giuseppe, modello di educatore: responsabilità, sogno e coraggio nel servizio ai giovani. Primo maggio: che cosa fare e vedere in famigliaEcco tante idee per passare un Primo maggio in famiglia, divertendosi, ma anche spiegando ai bambini perché si fa festa. focusjunior.it I Litfiba al Primo Maggio, Piero Pelù: «Suoneremo a TeleMeloni. E agli artisti manca il coraggio di schierarsi»La band torna live nella formazione storica per i 40 anni di «17 Re». Venerdì esce la title track, mai pubblicata ... corriere.it Federazione nazionale dei sindacati cinesi, conferito 3.024 onorificenze del Premio Nazionale del Lavoro del Primo Maggio Il 28 aprile, la Federazione Nazionale dei Sindacati Cinesi ha organizzato la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale del Lavo - facebook.com facebook Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che dal primo maggio usciranno dall’OPEC, un’organizzazione formata da 12 nazioni che riunisce i più importanti paesi esportatori di petrolio x.com