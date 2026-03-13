Motta celebra il decennale dell' album La fine dei vent' anni con un concerto alla Rocca Malatestiana
Per celebrare i dieci anni dall'uscita dell'album "La fine dei vent'anni", Motta nel 2026 torna in tour con una tappa anche a Cesena il 24 agosto. Il cantautore pisano, ospitato dalla Rocca Malatestiana, eseguirà tutte le canzoni dell'album che, come ha scritto sui suoi social media gli ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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