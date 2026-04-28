Primo Maggio al Pionta ma senza il patrocinio del Comune

Da arezzonotizie.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo maggio ad Arezzo si svolgerà al Parco del Pionta, senza il supporto del Comune. L’evento è organizzato dalla Rete Arezzo R-esiste e avrà inizio alle 11. La manifestazione si terrà in un’area pubblica della città, ma non riceverà il patrocinio ufficiale degli enti locali.

Il 1 maggio ad Arezzo sarà celebrato al Parco del Pionta su iniziativa della Rete Arezzo R-esiste. Alle ore 11.30, ci sarà l'intervento di Alessandro Tracchi, segretario provinciale della Cgil e alle ore 13 pranzo sociale contadino (per prenotare, whatsapp 347 1932079 e 392 5861975). Alle ore 14.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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