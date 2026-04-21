Limatola dal Comune patrocinio al corto di Gaia Marotta

A Limatola, il Comune ha deciso di patrocinare un cortometraggio realizzato da una giovane regista locale. La scelta si inserisce nella volontà di supportare e promuovere i talenti della comunità, riconoscendo l’importanza di valorizzare le capacità artistiche e professionali presenti nel territorio. La partecipazione del Comune si traduce in un gesto di sostegno concreto alle iniziative culturali promosse da cittadini e professionisti locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “È dovere, oltre che motivo di piacere, per ogni Amministrazione comunale sostenere e valorizzare i talenti locali che, con il loro impegno nelle professioni, nelle arti e nello sport, danno prestigio e visibilità al territorio”. Con queste parole il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, ha annunciato il patrocinio morale a un cortometraggio che sarà realizzato “ a chilometro zero ” da una giovane artista del territorio: Gaia Marotta, studentessa del biennio di Cinema presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Il progetto, scritto e diretto dalla stessa Marotta, è stato selezionato come produzione annuale dell’Accademia, importante istituzione culturale partenopea.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Limatola, dal Comune patrocinio al corto di Gaia Marotta Notizie correlate "Niente patrocinio dal Comune". Annullata l’iniziativa per l’8 marzoAnnullato l’evento di domenica in piazza della Libertà, previsto in occasione della giornata internazionale della donna dell’8 marzo. Leggi anche: "Tutti cantano Sanremo". Al Comune è costato solo 92 euro di patrocinio