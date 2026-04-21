Il Comune di Limatola ha deciso di patrocinare il cortometraggio realizzato dalla giovane regista Gaia Marotta. Il progetto è stato selezionato dall’Accademia di Belle Arti di Napoli e sarà girato nel territorio comunale. La scelta di sostenere questa produzione rientra nelle iniziative promosse dall’amministrazione locale per valorizzare il talento giovanile nel settore cinematografico. La lavorazione del film è prevista nei prossimi mesi.

Il progetto, scritto e diretto dalla stessa Marotta, è stato selezionato come produzione annuale dell’Accademia, importante istituzione culturale partenopea. Il cortometraggio, ambientato a Limatola, è descritto dall’autrice come “un progetto intimo che affronta il tema dell’autopercezione e del rapporto con la propria immagine”. Realizzato in partnership con Canon, il lavoro sarà presentato in festival nazionali e internazionali, contribuendo a promuovere anche l’immagine del territorio. Le riprese coinvolgeranno scorci del paese e cittadini locali, anche nella scena iniziale ambientata in una scuola. “Il patrocinio – conclude il sindaco Parisi – è un segno di vicinanza a Gaia, che ha scelto di valorizzare le proprie radici.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Limatola, patrocinio del Comune al corto della giovane regista Gaia Marotta

Notizie correlate

Limatola, dal Comune patrocinio al corto di Gaia MarottaTempo di lettura: < 1 minuto“È dovere, oltre che motivo di piacere, per ogni Amministrazione comunale sostenere e valorizzare i talenti locali che,...

A Sanremo bacio tra Levante e Gaia è stato censurato? Il regista del Festival Pagnussat, "C'è un rituale"Quanto avvenuto nel corso della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 durante il duetto tra Gaia e Levante non sarebbe censura.