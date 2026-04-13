Concertone Primo Maggio Roma 2026 | tornano i Litfiba storici sul palco di San Giovanni

Il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si svolgerà come di consueto in Piazza San Giovanni. Tra gli artisti confermati, ci saranno i componenti storici dei Litfiba, pronti a salire sul palco per una performance dal vivo. L’evento, previsto per il primo maggio, coinvolgerà numerosi musicisti e band, attirando sia il pubblico locale che i visitatori provenienti da altre città. La manifestazione resta uno degli appuntamenti annuali più seguiti della capitale.

Il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si prepara a riaccendere i riflettori su Piazza San Giovanni, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti musicali più attesi e partecipati dell’anno: un evento simbolo, in grado di unire musica e temi sociali, che ogni anno richiama migliaia di persone e che sul palco, tra gli artisti protagonisti, ha già visto l’annuncio del ritorno dei Litfiba nella loro formazione storica. Una reunion che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico e degli appassionati di rock italiano. Il ritorno dei Litfiba storici per celebrare “17 Re” al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma. L’edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio a Roma ha visto confermati i primi nomi: i Litfiba nella formazione originale degli anni ’80, con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.🔗 Leggi su Funweek.it

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