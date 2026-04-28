Per il Primo Maggio a Roma, i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno sul palco di Piazza San Giovanni durante il tradizionale concertone. La band italiana è stata annunciata come uno degli artisti principali della manifestazione, che vede la partecipazione di vari musicisti e gruppi. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’accesso con biglietto, oltre a misure di sicurezza per il pubblico presente.

? Cosa sapere I Pinguini Tattici Nucleari suoneranno al Concertone del Primo Maggio a Piazza San Giovanni.. L'evento promosso da CGIL, CISL e UIL affronta il tema del lavoro e dell'intelligenza artificiale.. I Pinguini Tattici Nucleari si aggiungono alla schiera degli artisti che animeranno il Concertone del Primo Maggio a Roma, un evento che quest’anno pone l’accento sul tema del lavoro dignitoso tra nuove tutele e impatto dell’intelligenza artificiale. La partecipazione della band, che dal 2019 è presente all’appuntamento di Piazza San Giovanni, completa una programmazione estremamente variegata promossa dalla sigla CGIL, insieme a CISL e UIL, con l’organizzazione tecnica affidata a iCompany.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primo Maggio a Roma: i Pinguini Tattici Nucleari accendono il palco

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