I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi | primo concerto a Bibione

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro ritorno negli stadi con un concerto a Bibione, in Veneto. La data prevista è il 4 giugno 2027, presso lo Stadio comunale di Bibione. La band aveva già attirato 60mila persone al Parco San Giuliano di Mestre durante il loro ultimo grande evento. La nuova tournée estiva prevede questa prima tappa nel territorio veneto.

La band più ascoltata in Italia ha annunciato le date che nell'estate del 2027 la vedrà girare in giro per l'Italia. Biglietti già disponibili nei circuiti di vendita abituali Nel 2025, i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy). Anche nelle radio italiane si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall’album “Hello Word” arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani “Bottiglie Vuote”, “Amaro” e “Islanda” presenti nella top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

