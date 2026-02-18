Come le giovani imprese stanno riscrivendo il lavoro creativo nell' era dell' intelligenza artificiale

Le giovani imprese stanno rivoluzionando il modo di lavorare nel settore creativo grazie all’uso intensivo dell’intelligenza artificiale. Recentemente, una startup ha sviluppato un sistema che consente di generare video professionali in meno di dieci minuti, grazie a template e automazioni avanzate. Questo metodo permette di creare contenuti personalizzati e di distribuirli rapidamente su diverse piattaforme, raggiungendo un pubblico molto più ampio in tempi ridotti.

La produzione di video non è mai stata così veloce. Template, automazioni e intelligenza artificiale permettono oggi alle aziende di creare contenuti in pochi minuti, adattarli a più piattaforme e moltiplicarne la diffusione. Secondo il report The AI Ad Gap Widens di IAB, oltre l’80% delle aziende utilizza strumenti di IA per la creazione di advertising e contenuti digitali, con una forte concentrazione proprio sui formati video. Questa accelerazione, però, porta con sé un effetto collaterale sempre più evidente: l’omologazione dei linguaggi. I video si somigliano, replicano schemi visivi ricorrenti e format riconoscibili.🔗 Leggi su Today.it

