Referendum sulla giustizia Incontro pubblico a Montevarchi

A Montevarchi il Pd organizza un incontro pubblico per parlare del referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura. La serata serve a chiarire cosa comporta il voto e quali possono essere le conseguenze per il sistema giudiziario. La cittadinanza ha partecipato numerosa, ponendo domande e ascoltando le spiegazioni dei rappresentanti del partito. La discussione si è concentrata sui rischi di una riforma che potrebbe indebolire la magistratura e complicare i processi. Alla fine, molti hanno deciso di informarsi meglio prima di decidere come votare.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Separazione delle carriere, incontro pubblico del Pd di Montevarchi sulle ragioni del No Un'occasione di confronto aperto alla cittadinanza per approfondire contenuti e possibili conseguenze del referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura. È l'iniziativa promossa dal Partito Democratico di Montevarchi, che invita cittadini e cittadine a discutere di una riforma destinata — secondo i promotori — a incidere in modo significativo sull'assetto della giustizia e sull'equilibrio dei poteri nel Paese. L'appuntamento è fissato per domani lle ore 21 alla Casa del Popolo di Montevarchi.

