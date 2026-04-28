Nel girone C di Prima Categoria, il Gambassi ha subito un'altra sconfitta, questa volta in casa contro il Poggio a Caiano con il risultato di 2-1. Dopo la sconfitta nello scontro diretto di Badia a Settimo contro lo Sporting Arno, questa perdita complica ulteriormente la corsa ai play-off per i termali, rendendo più distante la possibilità di qualificarsi alla fase successiva. La squadra si trova ora in una posizione difficile in classifica.

Altro passo falso per il Gambassi nel girone C di Prima Categoria. Dopo il ko nello scontro play-off di Badia a Settimo contro lo Sporting Arno, infatti, i termali cedono 2-1 in casa anche al Poggio a Caiano, invischiato nella lotta salvezza. Inutile per la squadra di Fattori il gol di Salucci che ha accorciato le distanze. Adesso sono ormai ridotte al lumicino le speranze di qualificarsi ai play-off. Oltre al successo sul campo della diretta concorrente Daytona, infatti, Fontanelli e compagni devono sperare nella contemporanea vittoria del Novoli proprio a Poggio a Caiano e della sconfitta del Galluzzo nella sfida per la vetta contro la capolista Calenzano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda Categoria. Gambassi piegato dal Poggio a Caiano e play-off più lontani

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