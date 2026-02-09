Nel match di Prima Categoria, il Copparo sbanca Consandolo con un poker di gol. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa finiscono sotto nel punteggio e nel gioco. La ripresa vede il Copparo salire in cattedra, segnando tre reti e portando a casa una vittoria netta, 1-4. Crolla il Bando e cade anche la Portuense contro il Ponte.

Dopo un primo tempo chiuso in parità sia sul piano del punteggio, sia su quello del gioco, Copparo esce alla distanza sul Consandolo segnando tre reti nella ripresa e vincendo 1-4. Dopo il goal di Granado in apertura, Pasqualino e la doppietta di Cazzadore chiudono la gara, mantenendo la vetta della classifica con decisione. Tra assenze per squalifica (Franceschini e Fornasier) e per infortuni (Bonora, Bianconi e Yara), più l’impegno ravvicinato di Coppa Emilia nell’infrasettimanale di mercoledì prossimo, mister Borsari apporta qualche modifica all’undici iniziale rispetto al precedente incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Poker del Copparo nel testacoda a Consandolo. Crolla il Bando, cade la Portuense col Ponte

Domenica di calcio in Prima Categoria con un match intrigante alle 14.

