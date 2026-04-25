Prezzo dei carburanti benzina a 1.742 diesel a 2.070 La provincia più cara è Bolzano

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in Italia. Attualmente, il costo della benzina è di 1,742 euro al litro, mentre quello del diesel si attesta a 2,070 euro. Tra le province italiane, quella più cara per il carburante è Bolzano. Questi dati vengono riportati quotidianamente, offrendo un quadro dettagliato delle variazioni regionali.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.742 per la benzina, 2.070 per il diesel, 0.809 per il gpl, 1.592 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 25 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.064 Benzina SELF 1.738 GPL SERVITO 0.795 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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